Ein Sieg muss her gegen den Ex-Trainer Fahning

Hinrundenabschluss in der Bezirksliga Mitte mit einem ganz besonderen Duell in der Bezirksliga Mitte: Christoph Fahning ist mit seiner neuen Mannschaft Emmelshausen-Karbach II das erste Mal bei seinem alten Verein Viertäler Oberwesel zu Gast.
Christoph Fahning ist zurück bei der SG Viertäler Oberwesel – allerdings nur als Gegner: Der Trainer kommt am Sonntag (15.30 Uhr) in der Fußball-Bezirksliga Mitte mit seinem neuen Team FC Emmelshausen-Karbach II (10.) zum ersten Mal als Gast nach Winzberg zum Tabellenvorletzten Viertäler Oberwesel (15.