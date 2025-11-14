Oberwesel gegen FCEK II Ein Sieg muss her gegen den Ex-Trainer Fahning 14.11.2025, 15:31 Uhr

i Christoph Fahning gibt nun beim FC Emmelshausen-Karbach II die Richtung als Trainer vor. Bis zum Sommer war die SG Viertäler Oberwesel immer sein Verein gewesen. Nun kehrt Fahning am Sonntag (15.30 Uhr) zum ersten Mal als Gegner an seine alte Wirkungsstätte nach Winzberg zurück. hjs-Foto

Hinrundenabschluss in der Bezirksliga Mitte mit einem ganz besonderen Duell in der Bezirksliga Mitte: Christoph Fahning ist mit seiner neuen Mannschaft Emmelshausen-Karbach II das erste Mal bei seinem alten Verein Viertäler Oberwesel zu Gast.

Christoph Fahning ist zurück bei der SG Viertäler Oberwesel – allerdings nur als Gegner: Der Trainer kommt am Sonntag (15.30 Uhr) in der Fußball-Bezirksliga Mitte mit seinem neuen Team FC Emmelshausen-Karbach II (10.) zum ersten Mal als Gast nach Winzberg zum Tabellenvorletzten Viertäler Oberwesel (15.







