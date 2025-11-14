Ein kleines Spitzenspiel für die SG Mörschbach

Der letzte Spieltag der Hinrunde in der Bezirksliga Mitte hat es auf vielen Sportplätzen in sich, auch in Mayen, wo am Samstag der Fünfte Mörschbach zu Gast ist.
So gut wie vor dem 15. und letzten Spieltag in der Hinrunde hat es tabellarisch für die SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen in der Fußball-Bezirksliga Mitte in dieser Spielzeit noch nicht ausgesehen: Die Mörschbacher sind durch drei (Heim)-Siege in den vergangenen vier Partien (die Niederlage war ein 1:5 bei Tabellenführer Untermosel Kobern) bis auf Rang fünf geklettert.