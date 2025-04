Keinen Sieger hat es im Derby der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen dem gastgebenden TuS Oberwinter und dem SV Oberzissen gegeben: Mit einem 1:1 (1:1)-Unentschieden trennten sich die Teams vor rund 150 Zuschauern auf der Bandorfer Höhe.

Recht schnell nahm die Partie an Fahrt auf, auch weil die Gastgeber bereits nach acht Minuten in Führung gingen. Ein Schussversuch von Melih Taha Begen trudelte ins Oberzissener Tor. „Wir hatten mehrfach die Chance, den Ball zu klären, die Kommunikation in der Szene hat nicht gepasst“, kommentierte Oberzissens Trainer Eike Mund den frühen Rückstand.

Oberzissen lässt sich vom Rückstand nicht beeindrucken

Die Gäste ließen sich davon nicht beeindrucken, bissen sich ins Spiel und glichen nur 13 Minuten nach dem Rückstand zum 1:1 aus. Mustafa Mandanoglu zog eine Ecke auf den ersten Pfosten. Dort herrschte Konfusion und aus einer Spielertraube heraus war Aaron Seiwert zuletzt am Ball, der über die Linie abgelenkt wurde –1:1.

Nach dem schnellen Ausgleich spielte sich das Geschehen vor allem zwischen den Strafräumen ab. Die Gastgeber hatten eine Torannäherung durch Yassin Boutziri, die der TuS nicht gut genug ausspielte. Oberwinters Marlo Bollig wurde kurz vor dem Seitenwechsel ein möglicher Strafstoß verweigert.

„Es war leistungsgerecht, und irgendwie hätte das Spiel auch keinen Sieger verdient gehabt.“

Eike Mund, Trainer des SV Oberzissen

In der zweiten Halbzeit änderte sich das Geschehen kaum. Oberzissen strahlte vor allem durch Standardsituationen Torgefahr aus. Für den TuS hatte Verteidiger Florian Harst bei einem Fernschuss die Chance zum 2:1, auch Max Blohm hatte einen gefährlichen Abschluss.

„Die Möglichkeiten waren da, dieses Spiel zu gewinnen“, berichtete TuS-Trainer Cornel Hirt, „letztlich herrscht in unserem Spiel aber auch eine zu hohe Diskrepanz.“ Mund konnte sich mit dem Remis schnell anfreunden und sagte: „Es war leistungsgerecht, und irgendwie hätte das Spiel auch keinen Sieger verdient gehabt. Der finale Pass hat auf beiden Seiten gefehlt. Aber wir mussten vor dem Spiel auch auf drei Positionen umstellen, dann in der Halbzeit zwei angeschlagene Spieler auswechseln. So hat etwas der Rhythmus gefehlt.“

Nun geht’s für beide Klubs nacheinander gegen Metternich

Für beide Mannschaften heißt der nächste Gegner nun Metternich. Die Oberwinterer müssen am Mittwochabend (19.30 Uhr) nach Koblenz. Der SVO erwartet die Germania am Samstag (18.30 Uhr). „Eine der spielstärksten Mannschaften der Liga. Wir sind gezwungen, weiter zu punkten“, meint Hirt. Mund will die Serie fortsetzen: „Noch immer sind wir in diesem Jahr ungeschlagen. Auf dieser Welle wollen wir weiter surfen.“

TuS Oberwinter – SV Oberzissen 1:1 (1:1)

TuS Oberwinter: Nett – Bollig, Koll, Harst, Ibrahim, K.M. Begen, M.T. Begen (46. Sylla), Gies (89. Aldakak), Spahn, Boutziri (65. Sidibe Arama), Blohm.

SV Oberzissen: Tietz – Welter, Schöning, Loosen, Kather (46. Krupp), Singh (46. Naumann), Arenz (75. Bombach), Baltes (86. Gessner), Madanoglu, Seiwert, Esten.

Schiedsrichter: Jan Schmidt (Rübenach).

Zuschauer: 150.

Tore: 1:0 Melih Taha Begen (8.), 1:1 Aaron Seiwert (21.).