Koblenz II spielt in Binningen Ein ganz wichtiges Spiel für die Rot-Weiss-Reserve Jan Müller 26.11.2026, 17:02 Uhr

i Bange Blicke auf der Trainerbank von Rot-Weiss Koblenz II: Gelingt dem Bezirksligaaufsteiger in Binningen der erste Auswärtssieg? Gerrie Schoonewille (links) würde es sich wünschen. Jörg Niebergall

Fußball-Bezirksliga Mitte: Rot-Weiss Koblenz II kämpft um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Können die Rot-Weißen in Binningen ihren ersten Auswärtssieg einfahren?

Ein ruhiger Ausklang des Jahres bleibt der Reserve des FC Rot-Weiss Koblenz in der Fußball-Bezirksliga Mitte verwehrt. Ganz im Gegenteil: Die letzte Partie vor der Winterpause könnte für das Team von Trainer Niklas Hunold wichtiger kaum sein, denn am Sonntag (14 Uhr) gastiert die stark abstiegsbedrohte Oberligavertretung beim direkten Konkurrenten SV Binningen.







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