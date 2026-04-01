Schlusslicht spielt in Ahbach Ein Fünkchen Hoffnung beim FC Urbar Lutz Klattenberg 01.04.2026, 13:19 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Fußball-Bezirksliga Mitte: Der FC Urbar strebt gegen den TuS Ahbach den ersten Rückrundensieg an. Nach der knappen Niederlage gegen den FC Metternich soll der 5:0-Hinspielsieg Mut machen. Doch personelle Lücken fordern Umstellungen.

Noch ist der FC Urbar ohne Punkte in der Rückrunde der Fußball-Bezirksliga Mitte. Gegen den FC Metternich fehlten dem Schlusslicht zuletzt nur Sekunden, beim TuS Ahbach am Samstag (19.45 Uhr) soll es so weit sein. Hoffnung macht vor allem der 5:0-Hinspielsieg.







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