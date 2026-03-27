Luca Wehner kommt vom FC Urbar Ein Ex-Leverkusener wechselt zum FCEK II Michael Bongard 27.03.2026, 14:39 Uhr

i Für Julian Stüber (in Blau) und seine SG Viertäler Oberwesel steht nach dem 1:7 in Argenthal bei der SG Mörschbach (mit Julian Vogt) die nächste harte Nuss an: In Winzberg geht es für den Tabellenvorletzten am Sonntag (15 Uhr) gegen den Spitzenreiter TuS Mayen. Mörschbach gastiert zeitgleich in Oberwinter. Christian Kiefer

Oberwesel muss gegen den Tabellenführer ran, Emmelshausen-Karbach II holt einen Ex-Leverkusen-Spieler und Mörschbach will den März perfekt abschließen – so sieht es bei den Rhein-Hunsrücker Bezirksligisten vor dem 22. Spieltag aus.

Der Blick auf den 22. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Mitte – und da ganz speziell auf das Rhein-Hunsrück-Trio Mörschbach (6.), Emmelshausen-Karbach II (8.) und Viertäler Oberwesel (15.).FC Emmelshausen-Karbach II – HSV Neuwied (So., 15 Uhr, in Emmelshausen).







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