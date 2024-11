Es gab sicherlich wenige, die im Vorfeld der Saison in der Fußball-Bezirksliga Mitte vielleicht nicht Haus und Hof, aber zumindest kleinere Habseligkeiten darauf verwettet hätten, dass das Rhein-Vorderhunsrück-Derby zwischen dem TSV Emmelshausen dem SSV Boppard am elften Spieltag ein Abstiegsduell ist. Ist es am Sonntag (15 Uhr) auch gewissermaßen. Aber nur für eine Mannschaft: den TSV Emmelshausen.