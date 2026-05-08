Nico und Marco de Filippo Ein Brüderpaar aus Spay für den FCEK II Michael Bongard 08.05.2026, 11:08 Uhr

i Die Brüder Marco (links) und Nico de Filippo wechseln im Sommer von A-Klasse-Absteiger SG Spay/Rhens zum Bezirksligisten FC Emmelshausen-Karbach II. FCEK

Fußball-Bezirksligist FC Emmelshausen-Karbach II hat mit einem Transfer-Doppelpack das halbe Dutzend an Neuzugängen vollgemacht.

Weitere Neuzugänge für den Fußball-Bezirksligisten FC Emmelshausen-Karbach II: Der FCEK II hat das Brüderpaar Marco und Nico de Filippo vom A-Staffel-4-Absteiger SG Spay/Rhens verpflichtet.Trainer Christoph Fahning kennt die Brüder auch aus Testspielen mit seinem Ex-Verein Oberwesel und hat beide seitdem auf seiner Liste: „Sie steigen zwar mit ihrem Heimatverein Spay aus der A-Klasse ab, aber beide verfügen über ausreichend Potenzial, um bei uns ...







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