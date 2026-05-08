Fußball-Bezirksligist FC Emmelshausen-Karbach II hat mit einem Transfer-Doppelpack das halbe Dutzend an Neuzugängen vollgemacht.
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Weitere Neuzugänge für den Fußball-Bezirksligisten FC Emmelshausen-Karbach II: Der FCEK II hat das Brüderpaar Marco und Nico de Filippo vom A-Staffel-4-Absteiger SG Spay/Rhens verpflichtet.Trainer Christoph Fahning kennt die Brüder auch aus Testspielen mit seinem Ex-Verein Oberwesel und hat beide seitdem auf seiner Liste: „Sie steigen zwar mit ihrem Heimatverein Spay aus der A-Klasse ab, aber beide verfügen über ausreichend Potenzial, um bei uns ...