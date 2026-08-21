Fußball-Bezirksligist SV Weitersburg steht vor einer Herausforderung: Mit einem gesperrten Spieler und einem ungewohnten Rasenplatz trifft das Team auf den HSV Neuwied. Und schon zwei Tage später ist Weitersburg im Pokal gefordert.

In mancherlei Hinsicht hat Volker Schambach derzeit Luxusprobleme. Jedenfalls dann, wenn es um die Aufstellung beim Auswärtsspiel von Fußball-Bezirksligist SV Weitersburg am Sonntag (15 Uhr) beim HSV Neuwied geht.

„20 Mann im Training, alle geben Gas“ – da fällt eine Entscheidung, wer von Anfang an ran darf und wer mit einem Bankplatz Vorlieb nehmen muss, schwer.