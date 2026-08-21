Fußball-Bezirksligist SV Weitersburg steht vor einer Herausforderung: Mit einem gesperrten Spieler und einem ungewohnten Rasenplatz trifft das Team auf den HSV Neuwied. Und schon zwei Tage später ist Weitersburg im Pokal gefordert.
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In mancherlei Hinsicht hat Volker Schambach derzeit Luxusprobleme. Jedenfalls dann, wenn es um die Aufstellung beim Auswärtsspiel von Fußball-Bezirksligist SV Weitersburg am Sonntag (15 Uhr) beim HSV Neuwied geht.„20 Mann im Training, alle geben Gas“ – da fällt eine Entscheidung, wer von Anfang an ran darf und wer mit einem Bankplatz Vorlieb nehmen muss, schwer.