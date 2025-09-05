Geht der gute Lauf des SV Oberzissen weiter? Nach dem Pokalerfolg gegen Rheinlandligist Eintracht Mendig geht es für den SVO in der Bezirksliga mit dem Auswärtsspiel in Weitersburg weiter.

Der SV Oberzissen eilt derzeit von Sieg zu Sieg und konnte auch unter der Woche im Fußball-Rheinlandpokal vom Rheinlandligisten SV Eintracht Mendig nicht gestoppt werden. Nach dem 2:0–Pokalcoup wartet am Wochenende wieder der Ligaalltag, der SVO gastiert am Sonntagnachmittag (15 Uhr) beim hochgehandelten SV Weitersburg und will dort die eigene Serie fortsetzen.

„Die gute Form ist auch darin begründet, dass wir im Training stets mit 17 bis 19 Spielern agieren können und diese richtig Gas geben.“

Oberzissens Trainer Eike Mund

Dass der eigene Siegeslauf irgendwann mal ein Ende haben wird, dessen ist sich Oberzissens Trainer Eike Mund bewusst. Mund möchte die Erfolgswelle aber so lange wie möglich reiten und sagt: „Die Mannschaft macht derzeit sehr viel Spaß und vieles richtig, die gute Form ist aber auch darin begründet, dass wir im Training stets mit 17 bis 19 Spielern agieren können und diese richtig Gas geben. Wir wissen aber, wo wir herkommen und dass wir in jedem Spiel hart arbeiten müssen, wenn wir Erfolg haben wollen.“

Nach dem Pokalsieg gegen Mendig, gilt es zum einen, Frische in die müden Beine zu bekommen und darüber hinaus, keinen Spannungsabfall zuzulassen. Der kommende Gegner SV Weitersburg ist wahrlich keine Laufkundschaft, wenngleich die bisher gesammelten fünf Punkte nicht ganz das sind, was sich Weitersburgs Trainer David Koca im Vorfeld ausgemalt hatte.

SVO hat schlechte Erinnerungen an den Gegner

Mund ist sich der Qualität des Gegners aber bewusst: „Weitersburg ist letztes Jahr Vierter geworden und hat eine richtig gute Mannschaft mit starken Individualisten, wie Marcel Berg.“ In der Vorsaison musste sich der SVO jeweils knapp mit 3:4 und 1:2 geschlagen geben, in der Saison 2023/24 verlor man ebenfalls beide Partien. „Das hat aber keine Bedeutung mehr für das kommende Duell. Wir wollen mit breiter Brust da weitermachen, wo wir gegen Mendig und Westum aufgehört haben“, zeigt sich Mund positiv gestimmt.

Personell steht dem SVO wieder ein breiter Kader zur Verfügung. Ein Einsatz von Julien Müller, der gegen Mendig noch vor dem Pausenpfiff verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, ist allerdings fraglich.