Befreiendes 3:1 gegen Mendig Eigentor ebnet Weg zum ersten Sieg des HSV Neuwied Thomas Hardt 03.10.2026, 20:05 Uhr

i Das war die Entscheidung: Sascha Kaiser (in Weiß) trifft gegen Mendig zum 3:1 und setzt damit den Schlusspunkt beim ersten Saisonsieg des HSV Neuwied in der Bezirksliga Mitte. René Weiss

Im neunten Anlauf hat auch der HSV Neuwied als letztes Team in der Bezirksliga Mitte einen Sieg gefeiert. Half Gegner Mendig beim ersten Treffer noch mit, steigerte sich die Mannschaft von Stefan Fink nach dem Wechsel und verdiente sich den Dreier.

Neuwied. Der HSV Neuwied kann doch noch gewinnen. Nach saisonübergreifend elf sieglosen Begegnungen gab es im vorgezogenen Punktspiel der Bezirksliga Mitte gegen den SV Eintracht Mendig durch das 3:1 (1:1) nicht nur den langersehnten Dreier, sondern auch den Lohn für den spielerischen Aufwärtstrend der letzten Wochen.







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