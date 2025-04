Auf dem Hartplatz in Lützel hat sich der Favorit durchgesetzt: Anadolu Koblenz war individuell einfach stärker als der abstiegsbedrohte Ahrweiler BC II.

Mit einem 4:1 (1:0)-Heimerfolg hält der SV Anadolu Koblenz in der Fußball-Bezirksliga Mitte den Anschluss an die vorderen Plätze. Der unterlegene Ahrweiler BC II darf Mut schöpfen für eine anständige Leistung, die acht Punkte Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze aber bleiben.

Auf dem Lützeler Hartplatz ging es von Beginn an hoch her. Nach vier Minuten traf Gäste-Akteur Luca Galdino das Außennetz. In der achten Minute fabrizierte Ahrweilers Muris Susa einen Freistoß, aus dem dann das 1:0 für Anadolu durch Emre Onbasi hervorging.

Chancen auf beiden Seiten

Hüben wie drüben boten sich auch in der Folge Chancen. Bei den Gastgebern vor allem durch Hüseyin Karalalek und Edis Ramovic. Die Gäste pochten auf einen Elfmeter, nachdem Jeff Ampadu zu Boden ging (13.), Galdino hatte eine weitere Möglichkeit in der 18. Minute.

„Wir haben Chancenwucher betrieben, aber der Gegner war auch sehr gefährlich. Ein 1:1 zur Pause wäre wohl gerecht gewesen. Ich war nicht zufrieden“, meinte der Koblenzer Trainer Dzenis Ramovic. „Unser altes Problem“, haderte ABC-Co-Trainer Filip Dickebohm, „von Sechzehner zu Sechzehner spielen wir richtig gut. Im Strafraum fehlt es an Kaltschnäuzigkeit und Cleverness.“

Chance Ahrweiler, Tor für Anadolu

Auch zu Beginn des zweiten Durchganges hatte der ABC die erste Chance, wieder machte aber Anadolu das Tor. Nach einem Eckball von Melih Tamur köpfte Erik Hetko ein (55.). Fast zeitgleich schickte Schiedsrichter Yannic Urban einen Zuschauer vom Sportplatz. Es war die Phase, in der der ABC ins Schwimmen geriet. Weitere Tore für Anadolu lagen in der Luft, doch dieses Mal kam es anders. In diese Drangphase hinein bekam der ABC einen Foulelfmeter zugesprochen, den Max Bluhm sicher verwandelte zum 1:2 (69.).

Nun wollten die Gäste den Ausgleich, Teodor Slavov hatte nach Konter auch eine gute Gelegenheit. Trainer Ramovic reagierte, wechselte eine Viertelstunde vor Ende dreifach und dabei sich selbst ein. Und nur vier Minuten später machte es der Trainer seiner Mannschaft vor. In der 80. Minute traf Dzenis Ramovic vorentscheidend zum 3:1. In der 89. Minute stellte Edis Ramovic vom Elfmeterpunkt noch auf 4:1.

„Unterm Strich verdient, aber wir haben uns das Leben dabei durchaus selbst schwer gemacht“, befand Ramovic. „Eigentlich ein gutes Fußballspiel, das wir nicht unbedingt verlieren müssen. Am Ende hat sich die individuelle Klasse durchgesetzt, die sich vor allem im Abschluss offenbart hat“, sagte Dickebohm.

SV Anadolu Koblenz – Ahrweiler BC II 4:1 (1:0)

Anadolu Koblenz: Pacarada – Sari, Aga, Tamur (76. D. Ramovic), Golz, Karaman, Onbasi, Hetko, Mamuti (76. Yücel), Karalalek (76. Aziza), E. Ramovic.

Ahrweiler BC II: Hensel – Könez, Susa, Pauly, Tunc, Sukic, Werner, Galdino, Ampadu, Slavov (82. Nassir), Bluhm.

Schiedsrichter: Yannic Urban (Holzhausen).

Zuschauer: 60.

Tore: 1:0 Emre Onbasi (9.), 2:0 Erik Hetko (55.), 2:1 Maximilian Bluhm (69., Foulelfmeter), 3:1 D. Ramovic (80.), 4:1 E. Ramovic (89., Foulelfmeter).