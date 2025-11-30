Koblenzer bezwingen Mülheim II Dzenis Ramovic trifft dreimal beim 4:1-Sieg von Anadolu Lutz Klattenberg 30.11.2025, 18:17 Uhr

i In der vergangenen Saison noch Trainer von Anadolu Koblenz, diese Saison Sportlicher Leiter des Vereins und nun dreifacher Torschütze beim 4:1-Erfolg gegen die SG Mülheim-Kärlich II: Dzenis Ramovic Jörg Niebergall

Anadolu Koblenz feiert in der Bezirksliga einen 4:1-Erfolg gegen Mülheim-Kärlich II, mit Dzenis Ramovic als dreifachen Torschützen. Nach einer turbulenten Partie bleibt die SG auf Platz zwölf.

Erleichterung bei Anadolu Koblenz: Im vierten Spiel der Fußball-Bezirksliga Mitte unter Interimscoach Pablo Merino Abajo gelang dem Klub nun der erste Erfolg. Mit 4:1 (2:0) setzte sich Anadolu gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich II durch und hofft am Beginn einer englischen Woche nun auf mehr.







