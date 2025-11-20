Durch Sieg kann Mayen den Primus unter Druck setzen

Der TuS Mayen steckt bei seinem Gastspiel in Westum sicherlich in der Favoritenrolle – beim knappen Sieg im Hinspiel haben sich die Eifeler aber lange Zeit schwergetan.
Lesezeit 1 Minute
Aufgrund der schlechteren Tordifferenz musste der TuS Mayen dem SV Untermosel bei der Herbstmeisterschaft der Fußball-Bezirksliga Mitte den Vortritt lassen. Dennoch haben sich Eifeler im Rennen um den Aufstieg in die Rheinlandliga in eine gute Ausgangslage gebracht, obwohl erst die Hälfte aller Spieler absolviert wurden.