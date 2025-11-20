TuS spielt bei SG Westum Durch Sieg kann Mayen den Primus unter Druck setzen Jan Müller 20.11.2025, 13:40 Uhr

i Nach dem klaren 4:1-Erfolg gegen die SG Argenthal ist der TuS Mayen um Fabian Müllen (am Ball) nun auswärts bei der SG Westum/Löhndorf gefordert. Jörg Niebergall

Der TuS Mayen steckt bei seinem Gastspiel in Westum sicherlich in der Favoritenrolle – beim knappen Sieg im Hinspiel haben sich die Eifeler aber lange Zeit schwergetan.

Aufgrund der schlechteren Tordifferenz musste der TuS Mayen dem SV Untermosel bei der Herbstmeisterschaft der Fußball-Bezirksliga Mitte den Vortritt lassen. Dennoch haben sich Eifeler im Rennen um den Aufstieg in die Rheinlandliga in eine gute Ausgangslage gebracht, obwohl erst die Hälfte aller Spieler absolviert wurden.







