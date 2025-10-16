Es ist eine wichtige Partie im Kampf um den Klassenverbleib in der Bezirksliga Mitte: Der Tabellendrittletzte SG Westum/Löhndorf empfängt die drei Punkte besser platzierte SG Mülheim-Kärlich II.
Am Freitagabend eröffnet die SG Westum/Löhndorf den elften Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte gegen die Rheinlandliga-Reserve der SG Mülheim-Kärlich. Einmal mehr hofft der Aufsteiger dabei auf seine Heimstärke, schließlich holte die Mannschaft von Trainer Tomas Lopez alle ihre bisherigen acht Zähler auf heimischem Geläuf.