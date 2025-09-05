Vor dem fünften Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte haben Anadolu Spor Koblenz (5.) und der FC Emmelshausen-Karbach II (6.) die gleiche Bilanz (zwei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage) vorzuweisen. Die Siege haben beide daheim eingefahren. Da Anadolu am Sonntag (15 Uhr) im direkten Duell an der Feste Franz und dem Hartplatz in Lützel Heimrecht genießt gegen den FCEK II, sind die Koblenzer ein Stück weit favorisiert.

„Dort zu spielen an der Feste Franz ist immer unangenehm, auch für Anadolu, das sicherlich auf einem Kunstrasen seine Fähigkeiten noch besser entfalten könnte“, sagt FCEK-Coach Christoph Fahning über die „fußballerische Top-Mannschaft“. Auf dem Hartplatz seien aber andere Tugenden gefragt, Fahning glaubt deswegen schon an ein Duell auf Augenhöhe.

Weiter ohne Jannke und Kunz

Seine Elf wird er gegenüber dem 4:3 am Dienstag gegen Weitersburg wieder umbauen müssen. Unter anderem Doppel-Torschütze Max Wilschrey kehrt wieder ins Oberliga-Team zurück. Die in der Oberliga am heutigen Samstag beim FCEK-Gastspiel in Ludwigshafen gesperrten Jannik Mohr, Sebastian Saftig und Dylan Esmel könnten am Sonntag für den FCEK II in Lützel auflaufen. „Sie sind keine Optionen“, sagt aber Fahning, der weiter auf Florian Jannke (Urlaub) und Dominik Kunz (wird in diesen Tagen Papa) verzichten muss. Auch Fabian Nass (Schleudertrauma) muss passen, nachdem er gegen Weitersburg auf den Kopf gefallen war. Mo Alhaj steht dagegen wieder im Kader.