Abschluss für SG bei Anadolu Dritter Sieg in Folge soll den Augster November krönen Marco Rosbach 26.11.2026, 17:48 Uhr

i Patrick Birkner hat mit der SG Augst Eitelborn schon viel erreicht. Der Jahresabschluss bei Anadolu soll dem Bezirksliga-Zweiten den nächsten Dreier bringen. Volker Horz

Auch eine Durststrecke hat die SG Augst Eitelborn gut weggesteckt und ist Tabellenführer Metternich weiter auf den Fersen. Im dicht gestaffelten Verfolgerfeld könnten weitere Ausrutscher aber wehtun. Deswegen soll zum Jahresabschluss ein Sieg her.

Nach dem dürftigen Oktober ohne Sieg und mit nur zwei Punkten hatte der November wechselhaft begonnen. Doch gegen Ende des Fußballjahres ist die SG Augst Eitelborn in der Bezirksliga Mitte wieder auf Touren gekommen und hat sich durch Heimsiege gegen den HSV Neuwied (7:1) und zuletzt den SV Blau-Weiß Binningen (1:0) wieder den zweiten Platz hinter Spitzenreiter FC Metternich gesichert.







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