4:1 gegen Mülheim-Kärlich II
Dreimal Pohl und einmal Arenz lassen Oberzissen jubeln
Oberzissens Tobias Arenz (vorn, Archivfoto) gelang sein erster Saisontreffer und sorgte zusammen mit den drei Toren von Philipp
Oberzissens Tobias Arenz (vorn, Archivfoto) gelang sein erster Saisontreffer und sorgte zusammen mit den drei Toren von Philipp Pohl fürs 4:1 gegen die SG Mülheim-Kärlich II:
Martin Gausmann

Fußball-Bezirksliga: Der SV Oberzissen feiert mit einem 4:1-Sieg gegen Mülheim-Kärlich II seinen siebten Erfolg. Dreifach-Torschütze Philipp Pohl hält sein Team dicht an der Tabellenspitze.

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Der SV Oberzissen spielt weiter im Konzert der Großen der Fußball-Bezirksliga Mitte munter mit: Die Mannschaft von Trainer Eike Mund sicherte sich durch den 4:1 (2:1)-Erfolg gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich II den siebten Saisonsieg und bleibt somit einer der ärgsten Verfolger von Primus FC Metternich.
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