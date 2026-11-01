Fußball-Bezirksliga: Der SV Oberzissen feiert mit einem 4:1-Sieg gegen Mülheim-Kärlich II seinen siebten Erfolg. Dreifach-Torschütze Philipp Pohl hält sein Team dicht an der Tabellenspitze.
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Der SV Oberzissen spielt weiter im Konzert der Großen der Fußball-Bezirksliga Mitte munter mit: Die Mannschaft von Trainer Eike Mund sicherte sich durch den 4:1 (2:1)-Erfolg gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich II den siebten Saisonsieg und bleibt somit einer der ärgsten Verfolger von Primus FC Metternich.