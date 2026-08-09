Der erste Tabellenführer in der Bezirksliga Mitte ist der FC Emmelshausen-Karbach II nach dem 4:1-Heimsieg gegen den SV Oberzissen.
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Heimauftakt geglückt: In der Fußball-Bezirksliga Mitte schlug der FC Emmelshausen-Karbach II den SV Oberzissen mit 4:1 (2:0) und übernahm direkt die Tabellenführung. Spieler des Spiels war für die Hausherren sicherlich Neuzugang Hozifa Moustafa (kam aus der A-Jugend von Rot-Weiß Koblenz) mit zwei tollen Treffern, inklusive eines Sonderlobs von Coach Christoph Fahning.