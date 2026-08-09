FCEK II schlägt Oberzissen 4:1 Doppelpacker Moustafa kassiert direkt ein Extra-Lob Sascha Wetzlar 09.08.2026, 20:25 Uhr

i Starkes Debüt für den FC Emmelshausen-Karbach II: Hozifa Moustafa (in Blau) traf doppelt für den FCEK II beim 4:1-Heimsieg gegen den SV Oberzissen. Der 19-jährige Kastellauner kam aus der A-Jugend von Rot-Weiss Koblenz zum FCEK. hjs-Foto

Der erste Tabellenführer in der Bezirksliga Mitte ist der FC Emmelshausen-Karbach II nach dem 4:1-Heimsieg gegen den SV Oberzissen.

Heimauftakt geglückt: In der Fußball-Bezirksliga Mitte schlug der FC Emmelshausen-Karbach II den SV Oberzissen mit 4:1 (2:0) und übernahm direkt die Tabellenführung. Spieler des Spiels war für die Hausherren sicherlich Neuzugang Hozifa Moustafa (kam aus der A-Jugend von Rot-Weiß Koblenz) mit zwei tollen Treffern, inklusive eines Sonderlobs von Coach Christoph Fahning.







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