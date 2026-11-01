Weitersburg besiegt Güls 2:1 Doppelpacker Lauer entscheidet hitziges Derby Matthias Schlenger 01.11.2026, 19:32 Uhr

i Die Weitersburger Fußballer um Kapitän Scarly Köhler setzten sich im Derby gegen den BSC Güls mit 2:1 durch. Wolfgang Heil

Hitziges Derby in der Bezirksliga: Weitersburg siegt dank Lauers Doppelpack 2:1 gegen Güls. Emotionen kochen hoch, zwei Rote Karten prägen das Spiel. Weitersburg bleibt in Schlagdistanz zur Tabellenspitze.

Die Emotionen kochten am Ende hoch. Freudig waren sie nach dem Abpfiff nur noch aufseiten des SV Weitersburg, der sein Heimspiel in der Fußball-Bezirksliga gegen Aufsteiger BSC Güls mit 2:1 (1:1) gewonnen hatte. „Hochzufrieden“ war Weitersburgs Coach Volker Schambach, während sich sein Gegenüber Cihan Akkaya erst einmal sammeln musste.







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