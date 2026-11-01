Hitziges Derby in der Bezirksliga: Weitersburg siegt dank Lauers Doppelpack 2:1 gegen Güls. Emotionen kochen hoch, zwei Rote Karten prägen das Spiel. Weitersburg bleibt in Schlagdistanz zur Tabellenspitze.
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Die Emotionen kochten am Ende hoch. Freudig waren sie nach dem Abpfiff nur noch aufseiten des SV Weitersburg, der sein Heimspiel in der Fußball-Bezirksliga gegen Aufsteiger BSC Güls mit 2:1 (1:1) gewonnen hatte. „Hochzufrieden“ war Weitersburgs Coach Volker Schambach, während sich sein Gegenüber Cihan Akkaya erst einmal sammeln musste.