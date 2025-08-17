Nach dem Auswärtssieg im ersten Spiel knüpfte Aufsteiger SG Augst auch bei der Heimpremiere an die gute Leistung aus der Vorwoche an. Gegen den langjährigen Oberligisten aus der Eifel ließ die Reifenberg-Elf aber viele Torchancen fahrlässig aus.

Wille, Kampf, Leidenschaft, dazu fast 75 Minuten ein Plus an Spielanteilen, die SG Augst Eitelborn hatte bei ihrer Heimpremiere am zweiten Spieltag in der Bezirksliga Mitte alles investiert, musste am Ende aber eine ebenso unverdiente wie unnötige 1:2 (0:2)-Niederlage gegen den TuS Mayen einstecken. Entsprechend groß war die Enttäuschung nach dem Abpfiff bei dem Team von Robin Reifenberg und den zahlreichen Fans. „Das fühlt sich gerade sehr schmerzhaft an. So ein Spiel darfst du nie und nimmer verlieren", so der SG-Spielertrainer. „Wir haben die zweite Halbzeit bestimmt, aber klare Torchancen zu fahrlässig vergeben.“

Seine Mannschaft wurde bereits in der sechsten Minute kalt erwischt, als Tim Oliver Gilles aus 18 Metern einfach mal drauf hielt und den Ball trocken in den linken Torwinkel zur TuS-Führung setzte. Der frühere Oberligist aus der Eifel setzte sofort nach, mit dem Ziel, die Spielkontrolle zu gewinnen. Oliver Gleis im SG-Kasten verhinderte aber zunächst mit zwei guten Aktionen gegen den Ex-Wirgeser Marlon Marion Leidenbach (9.) und Fabian Müllen (19.) den Ausbau der Gästeführung. Nach einer Viertelstunde schüttelte sich das junge Team aus der Augst, um nun stetig die Partie in seine Richtung zu ziehen, und kam zu Torchancen. Ein gefährlicher Linksschuss von Lennox Simon parierte Mayens Keeper Dominik Klein prächtig (15.), ein wuchtiger Kopfball von Jonah Haas strich nur knapp über das TuS-Gehäuse (17.).

Abgezockter TuS rettet Sieg über die Ziellinie

Mitten in die nun aufkommende Drangperiode war es erneut Gilles, der in der 31. Minute mit einer sehenswerten Direktabnahme aus halblinker Position das 0:2 markierte. Die Reifenberg-Elf, die schon in der Vorwoche beim Saisonstart einen Rückstand fulminant gedreht hatte, ließ sich nicht aus dem Konzept bringen, erhöhte den Druck und wehrte sich. Ein strammer 30-Meter-Freistoß von Simon kratzte Klein in letzter Sekunde aus dem Torwinkel (39.), fast mit dem Halbzeitpfiff reagierte Mayens Schlussmann erneut glänzend, als er einen Heber des frei vor ihm aufgetauchten Marcel Christ noch zu fassen bekam (45.).

Nach dem Seitenwechsel dominierten die Augster klar das Geschehen, nach dem frühen Anschlusstreffer rollte Angriff auf Angriff vor das TuS-Tor. Der sehr agile Simon hatte, schön freigespielt, von der Strafraumgrenze platziert zum 1:2 getroffen (47.) Reifenberg wechselte sich in der 54. Minute selbst ein und hatte die beste von zahlreichen Torgelegenheiten. Sein aus halblinks perfekt an der Mauer vorbei auf das kurze Toreck gezielter Freistoß knallte aber nur an den Innenpfosten (74.). Da der SG bei weiteren Großchancen die Kaltschnäuzigkeit, aber vor allem das Spielglück fehlte, brachte ein abgezockter TuS den am Ende schmeichelhaften Sieg über die Ziellinie und hat mit seinem zweiten Sieg die optimalen sechs Zähler auf dem Punktekonto.

Fair beurteilte Gästetrainer Marc Steil die Partie: „Der Gegner hat einen sehr starken Auftritt hingelegt, wir waren nur die erste Viertelstunde stark. Vom Spielverlauf war auch eine Niederlage möglich, am Ende nehmen wir drei glücklichen Punkte aber trotzdem gerne mit.“ In der Augst sollte man sich mit der verständlichen Enttäuschung nicht allzu lange aufhalten. Der Aufsteiger lieferte ein starkes Spiel ab und wird eine gute Rolle in der Bezirksliga Mitte spielen. Gelingt es, abgeklärter die zahlreich herausgespielten Torchancen zu verwerten, wird auch das Spielglück nicht lange auf sich warten lassen.

SG Augst Eitelborn - TuS Mayen 1:2 (0:2)

SG Augst: Gleis - Frantz, Haas (54. Reifenberg), Alscheid, Stieben (69. Liessner) - Simon (64. B. Knopp), Walker (49. Bejaoui), Marzi, S. Knopp - Christ, Brendler (75. Schneider).

TuS Mayen: Klein - K. Öztürk (69. Kurogjan), Francis Cabello, Gilles, Löhr - Kohlhaas (90.+2 Mol), Leidenbach (29. Dido), Müllen( 80. T. Ötztürk), Scheid (43. Müller) - Krechel, Taskov.

Schiedsrichter: Nils Schneider.

Zuschauer: 120.

Tore: 0:1,0:2 Tim Oliver Gilles (6., 31.), 1:2 Lennox Simon (47.).