Nach 0:7 im Hinspiel Diesmal soll es für Westum gegen den TuS besser laufen Daniel Fischer 27.03.2026, 14:50 Uhr

i Ausgerutscht: Im Hinspiel gab es für die SG Westum um Mica Schneider (am Ball) beim 0:7 ordentlich auf die Mütze. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Der TuS Ahbach empfängt die SG Westum/Löhndorf. Im Hinspiel kassierte Westum eine bittere 0:7-Pleite. Und während die SG um den Klassenverbleib kämpft, steht Ahbach im Tabellenmittelfeld.

Zur ungewöhnlichen Anstoßzeit am Samstagabend (19.45 Uhr) gastiert die SG Westum/Löhndorf nahe der belgischen Grenze beim TuS Ahbach. An das Hinspiel hat die Mannschaft von Trainer Tomas Lopez alles andere als gute Erinnerungen. Im ersten Aufeinandertreffen mit Ahbach, das im Vorjahr noch in der Bezirksliga West beheimatet war, erwischten die Kombinierten Mitte September des Vorjahres einen rabenschwarzen Tag, an dessen Ende nach einer ganz ...







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