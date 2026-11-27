Bis Freitagnachmittag sind erst zwei Partien in der Bezirksliga Mitte (FCEK II gegen Weitersburg und Güls gegen Ahrweiler II) abgesagt worden, am Samstag könnten weitere folgen – auch das Duell Liebshausen gegen Rübenach ist gefährdet.
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Am Sonntag (14 Uhr) hat die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal das letzte Mal in diesem Jahr Heimrecht in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Der FV Rübenach ist zu Gast. Ob die Begegnung tatsächlich über die Bühne gehen wird, entscheidet sich spätestens am Samstagmittag.