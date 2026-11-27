Findet Spiel am Sonntag statt? Die SG Liebshausen hat auf jeden Fall ein Nachholspiel Michael Bongard 27.11.2026, 15:40 Uhr

i Wird am Sonntag (14 Uhr) auf dem Liebshausener Rasen gespielt oder nicht? Auch das Grün der SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal (in Blau mit Jonas Melsheimer) ist zur Waldseite hin gefroren, über eine Absage der Partie gegen den FV Rübenach wird am Samstagmittag entschieden. Christian Kiefer

Bis Freitagnachmittag sind erst zwei Partien in der Bezirksliga Mitte (FCEK II gegen Weitersburg und Güls gegen Ahrweiler II) abgesagt worden, am Samstag könnten weitere folgen – auch das Duell Liebshausen gegen Rübenach ist gefährdet.

Am Sonntag (14 Uhr) hat die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal das letzte Mal in diesem Jahr Heimrecht in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Der FV Rübenach ist zu Gast. Ob die Begegnung tatsächlich über die Bühne gehen wird, entscheidet sich spätestens am Samstagmittag.







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