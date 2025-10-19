5:1 gegen SV Oberzissen Die Offensive der SG Augst läuft auf Hochtouren Klaus Sackenheim 19.10.2025, 21:53 Uhr

i Rico Dillschnitter (in Rot) und seine SG Augst Eitelborn setzten sich mit 5:1 gegen Jan Loosen (in Grün) und den SV Oberzissen durch. René Weiss

In der Fußball-Bezirksliga Mitte hat die SG Augst Eitelborn den nächsten Sieg eingefahren. Gegen den SV Oberzissen gewann die Mannschaft von Spielertrainer Robin Reifenberg mit 5:1 und bleibt weiter oben in der Tabelle dabei.

Durch den 5:1 (3:0)-Kantersieg über den SV Oberzissen gelang der SG Augst Eitelborn nicht nur eindrucksvoll die Revanche für die im Pokal erlittene Niederlage, der Aufsteiger spielt bisher auch eine starke Saison und hält auf dem vierten Tabellenplatz weiterhin Sichtkontakt zur Spitzengruppe der Bezirksliga Mitte.







Artikel teilen

Artikel teilen