Die Maifeld-Elztaler bleiben die Remis-Könige

Mit einem 1:1 (1:1)-Unentschieden trennten sich die SG Maifeld-Elztal und der SV Oberzissen zum Start der Restrunde der Fußball-Bezirksliga Mitte. Rund 80 Zuschauer sahen ein umkämpftes, aber chancenarmes Spiel auf dem schwierigen Geläuf der Elztaler Alm.

„Wieder ein Unentschieden“, haderten die Gastgeber unisono nach der Partie. Bereits das achte Mal teilten sich die Maifelder die Punkte in dieser Spielzeit, sind damit in dieser Kategorie Ligaspitze. „Da wünscht man sich die Zeiten vor 1995 und der Einführung der Drei-Punkte-Regel zurück. Dann wären wir nahe dran am unteren Mittelfeld. Ganz nüchtern betracht ist ein Zähler im Heimspiel in unserer Situation eigentlich zu wenig“, meinte Trainer Daniel Fischer.

Handelfmeter sorgt für Diskussionen

SVO-Trainer Eike Mund verlegte seine Bewertung des Remis in die nächste Woche: „Wenn wir dann das Heimspiel gegen Rheinböllen gewinnen, kann dieser Punkt sehr wertvoll sein. Auf jeden Fall war es leistungsgerecht.“ Die Oberzissener erwischten den leicht besseren Start, hatten bereits nach 15 Sekunden den ersten Abschluss, der aber harmlos blieb. Maifeld, ohne sechs Stammkräfte, brauchte ein paar Minuten und als man sich dann im Spiel wähnte, warf ein viel diskutierter Pfiff die Hausherren zurück.

In Minute zwölf setzte sich SVO-Akteur Tim Esten über links durch, flankte halbhoch in den Sechzehner. René Durben drehte sich noch ab, bekam die Flanke seitlich an den Arm. Schiedsrichter Ronny Jäckel überlegte kurz, zeigte dann auf den Punkt. „Gleichermaßen unglücklich wie unberechtigt“, ärgerte sich Fischer: „Das sind die Pfiffe, die man bekommt, wenn man unten drin steht.“ Mustafa Madanoglu blieb cool und verwandelte sicher zum 0:1.

Steinbach gelingt kurz vor der Pause der Ausgleich

Nach dem Treffer blieb es lange ruhig, Torraumszenen blieben fast gänzlich aus. Den wahrscheinlich schönsten Angriff der Partie hob sich die Maifeld-SG für die 44. Minute. Niclas Lohn setzte Johannes Max auf links ein, Max zog durch bis zur Grundlinie auf Höhe des Sechzehners, flankte und fand in Nico Steinbach einen Abnehmer. Aus fünf Metern nickte Steinbach zum 1:1 ein.

In Halbzeit zwei dominierten viele Freistöße aus den Halbpositionen das Spielgeschehen. Kein Team hatte echte Vorteile. Auf Maifelder Seite brachte die Hereinnahme des reaktivierten Nicolay Koch etwas Schwung. Koch hatte gleich zwei gute Abschlüsse (65., 68.). Auf Oberzissener Seite scheiterte Esten in dieser Phase einmal knapp. Und so ging es die Endphase, in der die Maifelder durch den eingewechselten Leon Becker-Plein einen guten Schussversuch (knapp am linken Pfosten vorbei) hatten (88.). „Mit der Vorbereitung war ich in Teilen nicht so zufrieden, mit der Einstellung in diesem Spiel aber vollkommen. Das erwarte ich, ungeachtet der Tabelle, auch genauso in den kommenden Wochen“, meinte Fischer. Maifeld-Elztal steht mit 14 Punkten weiter auf einem Abstiegsplatz, Oberzissen mit 21 Zählern über dem Strich. Vier Absteiger gibt es am Saisonende.

SG Maifeld-Elztal – SV Oberzissen 1:1 (1:1)

SG Maifeld: Geisler – Amling, Durben, Fasel, Meißner, Klück, Steffens (74. Stadel), Max, Steinbach (85. Becker-Plein), Thelen (53. Koch), Lohn.

SV Oberzissen: Hürter – Welter, Schöning, Madanoglu, Arenz (73. Kather), Loosen, Baltes (46. Seiwert), Singh, Esten, Oligschläger, Höper.

Schiedsrichter: Ronny Jäckel (Koblenz).

Zuschauer: 80.

Tore: 0:1 Madanoglu (12., Handelfmeter), 1:1 Steinbach (44.).