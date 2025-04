Die SG Maifeld-Elztal hat wieder einmal ein Spiel gewonnen, der Ahrweiler BC II will auf der Elztaler Alm und dann am Dienstag gegen Oberzissen gewinnen. Dabei geht es um den Klassenverbleib.

Für die Reserve des Ahrweiler BC steht am Samstagabend ein wohl vorentscheidendes Auswärtsspiel im Tabellenkeller der Fußball-Bezirksliga Mitte auf dem Programm. Ab 17.30 Uhr gastiert das Team von Trainerduo Filip Dickebohm/Kourosch Hossieni beim direkten Konkurrenten SG Maifeld-Elztal, der am Mittwochabend durch einen überraschenden Auswärtssieg bei Anadolu Koblenz nach Punkten mit der ABC-Reserve gleichgezogen ist.

Für den Verlierer dieser Begegnung ist der Abstieg mehr oder weniger sicher besiegelt, der Gewinner kann zumindest die letzte Hoffnung auf ein weiteres Jahr Bezirksliga aufrechterhalten.

ABC-Reserve hofft auch aufs Nachholspiel

Da die ABC-Reserve am Dienstag noch ein Nachholspiel gegen den SV Oberzissen in der Hinterhand hat, hofft Hosseini, mit maximaler Punkteausbeute doch noch die Wende schaffen zu können. „Sechs Punkte aus diesen beiden Begegnungen müssen her, ansonsten war es das endgültig. Wir reisen hochmotiviert auf die Elztaler Alm, wollen die Gegebenheiten dort annehmen und mit drei Punkten an die Ahr zurückkehren“, sagt Hosseini.

Die Frage nach dem Spielerpersonal, die sich bei der ABC-Reserve spätestens seit der Winterpause Woche für Woche stellt, beschäftigt das Trainerduo auch vor dem Spiel in Gering. Wie genau sich der Kader zusammensetzen wird, werden Hosseini und Dickebohm nach eigenen Aussagen erst unmittelbar vor dem Spiel wissen. „Unsere erste Mannschaft und die A-Junioren spielen parallel zu Hause gegen Kirchberg und Trier-Tarfrost. Dementsprechend werden wir aus beiden Teams nur wenig Unterstützung erhalten können. Dennoch sind wir guter Dinge, dass wir eine schlagkräftige Elf auf den Platz bringen werden“, meint Hosseini, der einen eigenen Einsatz nicht ausschließen kann.

Ricardo Ribeiro trainiert ab Sommer den ABC II

Derweil konnten die Verantwortlichen des ABC nun den Nachfolger des im Sommer ausscheidenden Trainerduos verkünden. Ricardo Ribeiro, der zuletzt den Mittelrhein-B-Ligisten VfL Meckenheim trainierte, wird die Geschicke des Ahrweiler BC II in der kommenden Saison übernehmen.