SG Oberwesel/Niederburg kommt Die Fußball-Ehe am Rhein ist beschlossene Sache Michael Bongard 07.03.2026, 15:22 Uhr

i Vor rund einem Jahr (am 27. April 2025) standen sich die ersten Mannschaften der SG Niederburg/Damscheid/Biebernheim (in Blau, mit Alex Zuck) und die SG Viertäler Oberwesel (am Ball mit Kapitän Sebastian Mitchard) das letzte Mal gegenüber. Oberwesel gewann damals mit 2:0 in Damscheid und wurde am Ende A-Klasse-Meister. Ab der nächsten Saison sind Oberwesel und Niederburg keine Gegner mehr. Es kommt zur großen Fußball-Ehe zwischen den früheren Erzrivalen. B&P Schmitt

Die Spielgemeinschaft kommt: Ab der nächsten Saison gehen die SG Viertäler Oberwesel und die SG Niederburg/Damscheid/Biebernheim gemeinsam auf Torejagd. Was vor Jahren noch undenkbar schien, wird ab dem 1. Juli Realität.

Ab dem 1. Juli gibt es eine neue Fußball-Spielgemeinschaft am Rhein und auf den Rheinhöhen: Bezirksligist SG Viertäler Oberwesel und B-Klässler SG Niederburg/Damscheid/Biebernheim machen ab der nächsten Saison gemeinsame Sache. Drei Mannschaften werden an den Start gehen.







