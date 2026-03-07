Die Spielgemeinschaft kommt: Ab der nächsten Saison gehen die SG Viertäler Oberwesel und die SG Niederburg/Damscheid/Biebernheim gemeinsam auf Torejagd. Was vor Jahren noch undenkbar schien, wird ab dem 1. Juli Realität.
Lesezeit 3 Minuten
Ab dem 1. Juli gibt es eine neue Fußball-Spielgemeinschaft am Rhein und auf den Rheinhöhen: Bezirksligist SG Viertäler Oberwesel und B-Klässler SG Niederburg/Damscheid/Biebernheim machen ab der nächsten Saison gemeinsame Sache. Drei Mannschaften werden an den Start gehen.