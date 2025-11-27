Mayen erwartet SG Augst Die beste Defensive erwartet die beste Offensive Jan Müller 27.11.2025, 12:45 Uhr

i Im letzten Spiel des Jahres haben es die Fußballer des TuS Mayen (Foto) im Nettetal im Topspiel mit der SG Augst zu tun. Jörg Niebergall

Zum Jahresabschluss gibt es ein Spitzenspiel im Mayener Nettetal: Der Tabellenzweite aus der Eifel empfängt den Tabellendritten SG Augst.

Unmittelbar vor der Winterpause wird es für den TuS Mayen in der Fußball-Bezirksliga Mitte noch einmal so richtig heiß. Am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) eröffnet das Team von Trainer Marc Steil auf dem Kunstrasen im Nettetal den letzten Spieltag mit einem Topspiel gegen den Tabellendritten SG Augst/Eitelborn und möchte diesen im direkten Duell von den jetzigen sieben auf zehn Punkte Abstand distanzieren.







