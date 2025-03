Das Trainer-Duo des Ahrweiler BC II wird nach der Saison aufhören. Filip Dickebohm und Kourosch Hosseini wollen mit dem Klassenerhalt gehen. Dafür muss ziemlich sicher ein Heimsieg in der Bezirksliga Mitte gegen Boppard her.

Vor einem waschechten Sechs-Punkte-Spiel steht die Reserve des Ahrweiler BC in der Fußball Bezirksliga Mitte: Am Samstagnachmittag empfängt das Team von Trainerteam Filip Dickebohm/Kourosch Hosseini um 15 Uhr den direkten Tabellennachbarn SSV Boppard auf dem Kunstrasen neben dem Apollinaris-Stadion.

Dabei bekleiden die Gäste mit 22 Punkten den ersten Nichtabstiegsplatz, die ABC'ler hingegen rangieren mit vier Zählern weniger auf Rang dreizehn. Die Marschrichtung dürfte demnach klar sein. „Wir müssen und wollen das Spiel gewinnen, da gibt es keine Ausreden. Die Leistungen haben in den vergangenen Partien trotz des immer wieder neu zusammengewürfelten Kaders, gestimmt. Einzig bei der Effektivität müssen wir uns dringend steigern“, erklärt Hosseini, der mit Dickebohm nur noch bis Sommer die Geschicke der U23 leiten wird.

Unter der Woche gab der Verein bekannt, dass die Zusammenarbeit nach dieser Saison enden wird. „Wir wollen uns mit dem Klassenerhalt verabschieden, alles andere ist zweitrangig“, meint Hosseini und möchte den Fokus eher auf die kommende Partie legen. Das Hinspiel entschied Boppard nach zwei Toren von Stürmer Louis Männchen mit 2:1 knapp für sich, Hosseini glaubt aber an eine Revanche: „Wir sind definitiv in der Lage Boppard zu schlagen und haben zudem Heimvorteil.“

A-Junioren haben spielfrei, Hilfe von oben wahrscheinlich

Mit welchem Kader die ABC-Reserve am Samstag ins Rennen geht und wie die Startformation bestückt sein wird, ist derweil, wie in den Wochen zuvor, noch völlig unklar. Immerhin absolviert die eigene A-Jugend am Wochenende kein Spiel, sodass deren Unterstützung gewiss ist. Zudem hoffen Hosseini und Dickebohm auf den einen oder anderen Protagonisten der ersten Mannschaft. „Das wird sich wieder erst kurzfristig entscheiden, ich bin aber optimistisch, dass wir Hilfe bekommen“, sagt Hosseini.