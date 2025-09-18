Kräftemessen in Lützel Derby auf der Feste Franz: Anadolu empfängt Weitersburg Daniel Fischer, Lutz Klattenberg 18.09.2025, 17:02 Uhr

i Ob die Weitersburger Fußballer auch auf dem Hartplatz der Feste Franz bei Anadolu Koblenz so jubeln können wir beim 5:1-Sieg gegen Westum? Wolfgang Heil

Bezirksliga-Derby auf dem Hartplatz der Feste Franz: Die Partie zwischen Anadolu Koblenz und SV Weitersburg dürfte am Sonntag ein spannendes Kräftemessen werden.

Mit drei Siegen aus drei Partien hat Anadolu Koblenz auf dem eigenen Platz die Bilanz eines Aufsteigers. Gut für den Klub, dass jetzt zwei Heimspiele in Folge für die Mannschaft von Trainer Fatih Sözen anstehen. Am Sonntag (15 Uhr) kommt der SV Weitersburg zum Derby, eine Woche später gastiert Aufsteiger SG Westum/Löhndorf auf dem Hartplatz der Feste Franz in Lützel.







