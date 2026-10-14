Die „SpoRZfreunde“ blicken in ihrer neuen Podcastfolge auf das vergangene Wochenende in der Fußball-Bezirksliga Mitte zurück. Dabei gehen sie auch noch einmal auf die dritte Runde des Rheinlandpokals und das Thema „Videobeweis im Amateurfußball“ ein.

Ehre, wem Ehre gebührt: Zu Beginn der neuen Folge von „SpoRZfreunde“, dem Fußball-Podcast der Rhein-Zeitung, sprechen die Sportreporter Tim Hammer und Moritz Hannappel über den FC Metternich. Denn die „Germania“ führt mit sieben Siegen und drei Unentschieden (bei keiner Niederlage) souverän die Fußball-Bezirksliga Mitte an. Genau diese Liga steht im Mittelpunkt der neuen Episode.

Wer war am vergangenen Wochenende siegreich? Wert musste einen Rückschlag hinnehmen? Unsere Sportreporter geben einen Überblick und ordnen die Tabelle ein.

i Unseren Fußballpodcast „SpoRZfreunde“ gibt es überall da wo es Podcasts gibt. 247Grad / Kevin Rühle

Zusätzlich kommt auch das Thema „Videobeweis im Amateurfußball“ zur Sprache. Wie sinnvoll ist das? Und wann sollte der Verband da vielleicht sogar von Gebrauch machen? Das alles und viele weitere Themen ordnen Tim Hammer und Moritz Hannappel für die Hörer ein.

Die Podcast-Episode ist auf www.rhein-zeitung.de/sporzfreunde sowie auf allen bekannten Podcast-Plattformen zu finden. Viel Spaß beim Zuhören!