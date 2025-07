Der TuS Oberwinter befindet sich in guter Frühform

Noch drei Wochen sind es bis zum Start der Fußball-Bezirksliga Mitte: So ist der Stand in der Vorbereitung beim Rhein/Ahr-Quartett.

Das passiert derzeit beim Fußballkreis-Rhein/Ahr-Quartett Mayen, Oberzissen, Oberwinter und Westum in der Bezirksliga Mitte:

TuS Mayen: Mayen hat den Test gegen den zukünftigen Klassenkonkurrenten und Aufsteiger SG Augst Eitelborn nach einem Treffer von Kaan Öztürk (55.) mit 1:0 (0:0) für sich entschieden. „Wir hatten vorher ein kleines Trainingslager in Mayen und dabei einige intensive Einheiten absolviert. Spielerisch war das gegen Augst schon ganz ordentlich, im letzten Drittel hat aber noch die Abstimmung gefehlt“, befand Trainer Marc Steil, der im Übrigen mit dem Ecuadorianer Kevin Cabello (kam vom TuS Oberwinter zurück) zum Vorbereitungsstart einen Rückkehrer begrüßen konnte. Der nächste Test steht am Samstag (12.30 Uhr) daheim gegen Rheinlandligist TuS Immendorf auf dem Programm.

SV Oberzissen: Für den Vorjahresachten Oberzissen läuft es derweil zu mindestens ergebnistechnisch noch nicht rund. Zuletzt musste sich das Team um Trainer Eike Mund dem A-Ligisten SG Bad Breisig mit 1:4 geschlagen geben. Zuvor verlor man gegen den ambitionierten Rheinlandligisten Ahrweiler BC (0:5). Beim Blitzturnier der SG Eich konnte der SVO nach einer Niederlage gegen Rheinlandligist Andernach (1:3) immerhin den gastgebenden B-Ligisten mit 4:0 bezwingen. „Unser Fokus lag im läuferischen Bereich, zudem haben wir in den bisherigen Tests noch einige Dinge ausprobiert. Von daher liegen wir voll im Soll“, erklärt Mund, der am Freitag (19 Uhr) den nächsten Leistungsvergleich in Niederzissen gegen A-Ligist SG Maifeld-Elztal anberaumt hat.

TuS Oberwinter: In guter Frühform scheint sich der TuS Oberwinter zu befinden. Unter Neu-Coach Mario Brötz konnten nach einem Unentschieden gegen die SG Vettelschoss (1:1) zuletzt Siege gegen die U23 des Ahrweiler BC (2:0) und die SG Heimersheim (2:1) eingefahren werden. Auch sonst ist Brötz mit der bisherigen Vorbereitung sehr zufrieden: „Bis auf die urlaubsbedingten Abwesenheiten läuft es derzeit wie gewünscht. Die Mannschaft zieht gut mit und macht einen guten Eindruck.“ Am Sonntag (13 Uhr) wartet auf die Elf von der Bandorfer Höhe der bisher größte Härtetest in Rheinbach gegen Mittelrhein-Bezirksligist TuRa Oberdrees.

SG Westum/Löhndorf: Aufsteiger SG Westum/Löhndorf ist im Laufe der Vorbereitung noch mal auf dem Transfermarkt aktiv gewesen und hat Offensivspieler Islam Reggami (zuletzt TuS Oberwinter) verpflichtet. Nach Siegen gegen Etteingen (2:0) und Inter Sinzig (4:2) setzte es zuletzt einen kleinen Dämpfer gegen die SG Vinxtbachtal (2:3). Westums Trainer Tomas Lopez sprach jedoch von völlig normalen Tests im Zuge einer Vorbereitung. „Gerade beim Thema Zweikampfführung müssen wir noch zulegen“, sieht Lopez aber auch noch Steigerungspotenzial. Der nächste Test steht am Samstag (16 Uhr) gegen den A-Ligisten FV Rheinbrohl auf dem Programm.