Oberwesel erkämpft sich 0:0 Der TuS Mayen verspielt in Winzberg die Tabellenführung Joachim Jörg 29.03.2026, 20:05 Uhr

i Der Aufstiegsaspirant TuS Mayen (in Schwarz) konnte in Winzberg machen, was er wollte - die Abwehr des Vorletzten SG Viertäler Oberwesel um den starken Torwart Leo Ademaj war nicht zu knacken. Die Partie endete 0:0. Christian Kiefer

Damit war nicht zu rechnen: Der TuS Mayen kam beim Vorletzten Viertäler Oberwesel nicht über ein 0:0 hinaus und verspielte die Tabellenführung. Untermosel Kobern-Gondorf hat als Spitzenreiter nun zwei Punkte Vorsprung auf Mayen.

Trotz des erkämpften und bejubelten Achtungs-Remis gegen Klassenprimus TuS Mayen droht für den Aufsteiger SG Viertäler Oberwesel der direkte Wiederabstieg immer wahrscheinlicher zu werden: Am 22. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte spielte das Team von Trainer Rafael Sousa auf dem heimischen Winzberg vor 100 Zuschauern gegen den zuletzt in acht Begegnungen in Serie siegreichen Aufstiegsaspiranten Mayen zwar völlig unerwartet ...







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