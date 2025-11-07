Eifeler gastieren in Neuwied Der SVU-unterlegene TuS Mayen fährt zum SVU-Bezwinger Jan Müller 07.11.2025, 12:40 Uhr

i Viel zu hadern gab' an der Mayener Bank (in der Mitte TuS-Trainer Marc Steil) während des Spitzenspiels gegen den SV Untermosel. Mayen verlor 1:2 und spielt nun auswärts in Neuwied. Jörg Niebergall

Der TuS Mayen, der nach der Niederlage im Spitzenspiel die Tabellenführung an den siegreichen SV Untermosel abgeben musste, fährt nun zum SVU-Bezwinger nach Neuwied.

Wie hat der TuS Mayen die Niederlage im Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga Mitte verdaut? Nachdem das Team von Trainer Marc Steil am vergangenen Samstag ausgerechnet gegen Konkurrent SV Untermosel die erste Saisonniederlage einstecken musste, gastiert Mayen nun am Sonntag (16 Uhr) beim Liganeuling Heimatsportverein Neuwied.







