Der SVU-unterlegene TuS Mayen fährt zum SVU-Bezwinger

Der TuS Mayen, der nach der Niederlage im Spitzenspiel die Tabellenführung an den siegreichen SV Untermosel abgeben musste, fährt nun zum SVU-Bezwinger nach Neuwied.
Lesezeit 1 Minute
Wie hat der TuS Mayen die Niederlage im Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga Mitte verdaut? Nachdem das Team von Trainer Marc Steil am vergangenen Samstag ausgerechnet gegen Konkurrent SV Untermosel die erste Saisonniederlage einstecken musste, gastiert Mayen nun am Sonntag (16 Uhr) beim Liganeuling Heimatsportverein Neuwied.