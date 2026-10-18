Erste Niederlage für Germania Der SV Oberzissen knackt den FC Metternich Jan Müller 18.10.2026, 19:07 Uhr

i Per Kopf hämmert Maicol Oligschläger (in Grün, Dritter von rechts) den Ball zur Oberzissener 2:1-Führung ins Metternicher Tor, am Ende setzte sich der SVO gegen den Tabellenführer mit 3:1 durch. Martin Gausmann

In der Fußball-Bezirksliga Mitte sorgt der SV Oberzissen für eine Überraschung: Der SVO bezwingt Spitzenreiter FC Metternich mit 3:1 und mischt wieder im Titelrennen mit. Metternich kassiert die erste Niederlage.

Der SV Oberzissen hat in der Fußball-Bezirksliga Mitte für eine Überraschung gesorgt und Tabellenführer FC Germania Metternich mit 3:1 (1:1) besiegt und damit auch seine Heimstärke untermauert. Metternichs Trainer Leo de Sousa hatte schon im Vorfeld der Partie von einem der „unangenehmsten Spiele“ gesprochen – für Metternich war es die erste Saisonniederlage, und der SV Oberzissen liegt nach diesem Sieg nur noch vier Punkte hinter der Germania ...







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