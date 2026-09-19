Tabellenführer FC Metternich hat erwartungsgemäß beim Schlusslicht SV Binningen mit 3:0 gewonnen. Für den Außenseiter wäre mehr drin gewesen.
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Es sind die klassischen Vorzeichen im Fußball: Wenn der Tabellenführer beim Schlusslicht gastiert, ist die Favoritenrolle schon vor dem Anpfiff klar verteilt. Wer für das Duell zwischen dem Aufsteiger SV Binningen und dem Spitzenreiter FC Metternich in der Bezirksliga Mitte auf einen Auswärtssieg getippt hatte, durfte sich am Samstagnachmittag auf dem Binninger Rasen schnell bestätigt fühlen.