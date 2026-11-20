Rückrundenauftakt bei Augst Der SV Binningen hat die Messlatte sehr hoch gelegt Michael Bongard 20.11.2026, 16:20 Uhr

i Der Tabellenvorletzte SV Binningen (in Blau mit Arlind Schmitt) startet mit einem schwierigen Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten SG Augst Eitelborn am Sonntag (14.30 Uhr) in die Rückrunde. Sascha Berkele

Der SV Binningen (15.) geht wie Rot-Weiss Koblenz II (14.) und Schlusslicht Maifeld-Elztal (16.) mit großem Rückstand auf das rettende Ufer Rang zwölf in die Rückrunde der Bezirksliga Mitte. Für den SVB beginnt diese beim Tabellenzweiten Augst.

Rückrundenstart für den Tabellenvorletzten SV Binningen in seiner ersten Saison in der Fußball-Bezirksliga Mitte: Die Eifeler gastieren am Sonntag (14.30 Uhr) in Neuhäusel beim Tabellenzweiten SG Augst Eitelborn und nehmen die Hypothek eines Sieben-Punkte-Rückstands auf das rettende Ufer aus der Hinrunde mit in die zweite Halbserie.







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