Der SV Binningen (15.) geht wie Rot-Weiss Koblenz II (14.) und Schlusslicht Maifeld-Elztal (16.) mit großem Rückstand auf das rettende Ufer Rang zwölf in die Rückrunde der Bezirksliga Mitte. Für den SVB beginnt diese beim Tabellenzweiten Augst.
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Rückrundenstart für den Tabellenvorletzten SV Binningen in seiner ersten Saison in der Fußball-Bezirksliga Mitte: Die Eifeler gastieren am Sonntag (14.30 Uhr) in Neuhäusel beim Tabellenzweiten SG Augst Eitelborn und nehmen die Hypothek eines Sieben-Punkte-Rückstands auf das rettende Ufer aus der Hinrunde mit in die zweite Halbserie.