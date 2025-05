Nach dem 0:6-Hinfall gegen den FC Metternich stolperte der SSV Boppard auch fünf Tage später: Gegen die SG Mülheim-Kärlich II setzte es im Abstiegs-Showdown am Sonntag im heimischen Bomag-Stadion eine 0:4 (0:2)-Niederlage. Somit hat die SG als nun Tabellenzwölfter (30 Punkte) vier Zähler Vorsprung auf den SSV. „Wir haben verdient verloren“, sagte der frustrierte Jonas Link, spieldner Co-Trainer der Bopparder. Und damit ist der Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga Mitte für Boppard sehr unwahrscheinlich geworden. Denn durch den 2:0-Erfolg der SG Maifeld-Elztal (jetzt 13. mit 27 Zählern) beim SV Untermosel Kobern wurde Boppard (26 Punkte) sogar auf den 14. Tabellenplatz rückversetzt.

Und in der jetzt folgenden englischen Woche gastiert der SSV am Mittwoch (20 Uhr) im Nachholspiel beim Tabellenzweiten Rübenach und am Sonntag (15 Uhr) beim Klassenprimus in Mendig. Bei diesen anspruchsvollen Reisezielen dürften Punkte-Mitnahmen für die Bopparder in ihrem derzeitigen Habitus fast unmöglich sein. „Wir geben aber noch nicht auf“, zeigte sich Link trotzig und haderte mit den Ausfällen.

Louis Männchen verschießt Elfmeter

Das weiterhin ersatzgeschwächte Team hat aber nicht nur Personal-, sondern auch Treffermangel. Nach dem 0:3-November-Hinspiel und dem aktuellen Fehlen des muskulär verletzten Torjägers Yannik Schröder (sechs Tore) herrscht im Sturm – wie von 100 Zuschauern gesehen – Flaute. Mülheim-Kärlich II war von Beginn an spielbestimmend, zeigte sich viel athletischer, laufschneller und kommunikationsstärker. Hätte der Bopparder Torwart Julian Spöri als bester Mann seines Teams nicht einen starken Tag gehabt, wäre die Partie, die nicht auf Augenhöhe geführt wurde, schon sehr früh entschieden gewesen. Erst mit dem 0:1 durch Yannik Niclas Semmler (20.) und dem 0:2 von Alexander Ohlig (36.) – zwei Tore, die absehbar und folgerichtig fielen – geriet der SSV, der selten ins Spiel kam, auf die Verliererseite, zumal der Pfosten noch zweimal dumpf erklang.

Der zweite Durchgang war dann eine Blaupause der ersten Spielhälfte. Als Boppard sich aufbäumen wollte, traf Semmler mit seinem achten Saisontor zum 0:3 (52.). Und nach einem von SG-Schlussmann Jonas Horn gehaltenen Foulelfmeter von Louis Männchen (80.), erzielte Kenan Suta noch das 0:4 per Kopfball (88.). „Es war ein verdienter Sieg“, meinte SG-Trainer Marcus Fritsch kurz und knapp.

Gäste haben jetzt alles in eigener Hand

Mülheim-Kärlich II somit hat nach einer Hinrunde, die die SG mit acht Zählern als Tabellenletzter abschloss, im Rückspiel-Betrieb schon 24 Punkte eingesammelt und steht durch seinen formstarken Lauf kurz vor dem Klassenerhalt, zumal die finalen Gegner mit auswärts Oberzissen und zu Hause Oberwinter derzeit nicht Anlass zur Besorgnis geben. „Wir haben jetzt alles in der eigenen Hand und wollen es auch klar machen“, frohlockte ein überaus zufriedener Fritsch.

SSV Boppard – SG Mülheim-Kärlich II 0:4 (0:2)

Boppard: Spöri – Michelisz (85. Orlovic), Tomme, Block (73. Victor, 90.+2. Kolter), Petrovici, Neuser (54. Krallmann), C. Karabalci (46. Dreckmann), Männchen, Flettner, Link, Ilyasov.

Mülheim-Kärlich II: Horn – Uhrmacher, Semmler (83. Suta), Ohlig, Slowik, Freisberg (58.Karvelat), Vulicevic (75. Häuber), Weeser, Moosakhani, Kuhn, Hollendung (62.Sefa).

Schiedsrichter: Ronny Jäckel (Hausen).

Zuschauer: 100.

Tore: 0:1 Semmler (20.), 0:2 Ohlig (36.), 0:3 Semmler (52.), 0:4 Suta (88.).

Besonderheiten: Horn (Mülheim-Kärlich II) hält Foulelfmeter von Männchen (80).