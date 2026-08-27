Der vierte Spieltag der Bezirksliga Mitte ist mit einer Überraschung gestartet: Aufsteiger Maifeld-Elztal schlug Emmelshausen-Karbach II mit 2:0. Die Hunsrücker Gegner liegen anscheinend den Maifeld-Elztalern.
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Die SG Maifeld-Elztal hat in der vorgezogenen Partie des dritten Spieltages der Fußball-Bezirksliga Mitte gegen den FC Emmelshausen-Karbach II für eine weitere kleine Überraschung gesorgt. Die Maifelder bezwangen auf der heimischem Alm die Hunsrücker Oberligareserve mit 2:0 (1:0) und verhinderten deren Sprung an die Tabellenspitze.