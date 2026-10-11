Zweiter Sieg in Folge Der HSV Neuwied legt bei der SG Liebshausen nach Sascha Wetzlar 11.10.2026, 20:34 Uhr

i Ex-Oberliga-Kicker Yannik Finkenbusch (links) führte seinen HSV Neuwied zum 4:2-Auswärtssieg in Liebshausen. Finkenbusch traf zum 3:1 und in der 89. Minute per Elfmeter zum 4:2-Endstand, nachdem ihn Liebshausens Kapitän Leon Schulzki (rechts) gefoult hatte. Christian Kiefer

Das Auf und Ab bei der SG Liebshausen in dieser Saison geht weiter: Gegen das nun ehemalige Schlusslicht HSV Neuwied gab es eine 2:4-Heimniederlage, die Abstiegszone ist für Liebshausen nur noch einen Zähler entfernt.

In der Fußball-Bezirksliga Mitte hat die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal am eigenen Kirmes-Wochenende gegen den HSV Neuwied ein 2:4 (1:0) kassiert und rutscht so langsam in Richtung Abstiegszone. Der langjährige Engerser Oberliga-Kicker Yannik Finkenbusch half kräftig mit, die Partie für den HSV mit zwei Treffern zu drehen.







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