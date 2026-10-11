Das Auf und Ab bei der SG Liebshausen in dieser Saison geht weiter: Gegen das nun ehemalige Schlusslicht HSV Neuwied gab es eine 2:4-Heimniederlage, die Abstiegszone ist für Liebshausen nur noch einen Zähler entfernt.
Lesezeit 2 Minuten
In der Fußball-Bezirksliga Mitte hat die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal am eigenen Kirmes-Wochenende gegen den HSV Neuwied ein 2:4 (1:0) kassiert und rutscht so langsam in Richtung Abstiegszone. Der langjährige Engerser Oberliga-Kicker Yannik Finkenbusch half kräftig mit, die Partie für den HSV mit zwei Treffern zu drehen.