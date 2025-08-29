Erst um 17.30 Uhr am Sonntag trägt die SG Mülheim-Kärlich II ihr Heimspiel in der Bezirksliga aus – Gegner ist der HSV Neuwied.

Mit dem Liganeuling Heimatsportverein Neuwied empfängt die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich am Sonntagabend (17.30 Uhr) einen der Exoten der Fußball-Bezirksliga Mitte. Nachdem der HSV im vergangenen Jahr in der Ost-Staffel beheimatet war, läuft Neuwied im Zuge der alljährlichen Neueinteilung der Ligen nun im Mitte-Bereich auf.

Eine Unbekannte ist das Team von der anderen Rheinseite aufgrund von drei Testspielen in den vergangen eineinhalb Jahren allerdings nicht. Das letzte Kräftemessen zwischen der SG II und dem HSV liegt sogar erst knapp mehr als einen Monat zurück, Mitte Juli endete der Leistungsvergleich mit einem torlosen Unentschieden.

„Im ehemaligen Oberligaspieler Yannik Finkenbusch hat Neuwied einen überragenden Unterschiedsspieler. Sollte Finkenbusch auflaufen, müssen wir versuchen, ihn irgendwie aus dem Spiel zu nehmen.“

„Ich rechne mit einem Duell auf Augenhöhe. Der HSV hat eine eingespielte Truppe und im ehemaligen Oberligaspieler Yannik Finkenbusch einen überragenden Unterschiedsspieler. Sollte Finkenbusch auflaufen, müssen wir versuchen, ihn irgendwie aus dem Spiel zu nehmen“, erklärt SG 2000-Coach Ahmed Akbulut.

Neben dem Vorteil eines Heimspieles gibt es aber noch eine weitere Sache, die pro Mülheim-Kärlich spricht. Denn im Gegensatz zur Rheinlandligareserve, die nicht am Pokalwettbewerb teilnehmen darf, standen die Neuwieder am Mittwochabend in der zweiten Runde des Rheinlandpokals gegen Ost-Bezirksligist SG 06 Betzdorf (1:3) 90 Minuten auf dem Platz.

Hat SG-Reserve die frischeren Beine?

Die frischeren Beine sollten demnach aufseiten der SG 2000 vorhanden sein, aber auch die Leistungen der letzten beiden Partien machen Akbulut Hoffnung auf einen Heimerfolg: „Unser Sieg gegen Anadolu und die knappe Niederlage beim Vorjahresdritten Untermosel haben gezeigt, dass wir gut drauf sind. Und so peilen wir im zweiten Heimspiel den zweiten Saisonsieg an.“

Personell wird es im Lager der Mülheim-Kärlicher keine Überraschungen geben. Erfreulich ist die Rückkehr von Jan Niclas Weeser, der aus beruflichen Gründen bisher noch keine Partie absolvierte.