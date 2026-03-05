TuS spielt auf Feste Franz Der Hartplatz ist für Oberwinter kein Problem Lutz Klattenberg 05.03.2026, 11:09 Uhr

i Nach dem 0:5 gegen Weitersburg gastieren die Fußballer des TuS Oberwinter (weiße Trikots) nun bei Anadolu Koblenz. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Der TuS Oberwinter kämpft in der Bezirksliga Mitte gegen Anadolu Koblenz auf dem für viele Teams ungewohnten Hartplatz. Nach der Auftaktniederlage ist der Druck hoch. Ob der erprobte Untergrund ein Vorteil sein kann?

Nach der 0:5-Auftaktniederlage gegen den SV Weitersburg steht die erste Auswärtsaufgabe für den umformierten TuS Oberwinter in der Fußball-Bezirksliga Mitte an. Die Mannschaft von Trainer Timm Wiest gastiert am Freitagabend (20 Uhr) auf dem Hartplatz an der Feste Franz bei Anadolu Koblenz.







