Der FV Rübenach hat nach dem 3:1-Sieg in Liebshausen bei der SG Argenthal weiterhin die besten Karten auf die Vizemeisterschaft und damit den Relegationsrang zwei in der Bezirksliga Mitte.

Der FV Rübenach hat im Kampf um den Relegationsrang zwei seinen Vier-Punkte-Vorsprung auf den Dritten SV Weitersburg gewahrt. Der Tabellenzweite der Fußball-Bezirksliga Mitte gewann beim heimstarken Achten SG Argenthal/Liebshausen/Mörschbach verdient mit 3:1 (2:0) vor rund 200 Zuschauern in Liebshausen.

Eigentlich verbringt Benedikt Lauer die Ostertage in Winterberg. Für den Dreier in Liebshausen unterbrach er seinen Urlaub aber gerne. „Die drei Stunden Fahrt haben sich gelohnt“, sagte der Rübenacher Trainer nach dem wichtigen Sieg im Hunsrück. Auch wenn der ein oder andere Akteur (Marvin Geissen, Antonio Fejza oder Jayden Juranovic) gegenüber dem fulminanten 6:1 gegen Mayen fehlte, zeigten die Rübenacher, dass sie unbedingt Zweiter werden wollen und damit in die Aufstiegsrelegation mit dem Ost- (derzeit SG Betzdorf) und West-Vizemeister (derzeit Eintracht Trier II). In der Dreierrunde zwischen dem 31. Mai und 7. Juni gibt es zwei Tickets für die Rheinlandliga.

Größerer Siegeswille auch für Lauer ausschlaggebend

„Sie wollten den Sieg mehr, bei uns haben ein paar Prozent gefehlt“, mussten auch die Argenthaler Verantwortlichen um Spielertrainer Simon Peifer und Co-Trainer Marc Thiele zugeben. Der größere Siegeswille war auch für Lauer ausschlaggebend: „Wenn man unseren Kader anschaut, dann mussten wir uns zusammenraufen und alles auf dem Platz lassen. Wir hatten auch in der ein oder anderen Situation das Quäntchen Glück. Aber wer so kämpft, hat sich das auch verdient.“

Rübenach stand defensiv kompakt im 5-4-1-System, der künftige Karbacher Jason Weber (19 Saisontore) musste als Rechtsverteidiger ran, um die Kreise von Argenthals Daniel Römer einzuengen. Das gelang vor allem vor der Pause gut: Römer gab einen Weitschuss ab, der knapp über das Tor strich (41.). Ansonsten hatte Argenthal einige Ecken, aber die verpufften alle.

Tolles 26-Meter-Geschoss von Pascal Tillmans

Die Gäste zeigten sich viel effizienter. Der Ex-Bopparder Philipp Pitkowski vergab zwei gute Chancen (7., 18.), ehe der Ex-Emmelshausener Pascal Tillmanns aus 26 Metern kräftig abzog – das tolle Geschoss landete unter der Latte zum 0:1 (31.). Nach einem langen Einwurf und einer Kopfballverlängerung von Sturmtank Sascha Engel nickte Kian Freisberg zum 0:2 ein (45.).

Argenthal hätte nach dem Seitenwechsel verkürzen müssen, aber Römer (54.) und Peifer (66.) scheiterten am hervorragenden FVR-Torwart Tobias Oost. Auf der Gegenseite machten es die Rübenacher wieder besser. Glänzend von Engel eingesetzt, tankte sich Marcel Miller durch und markierte das 0:3 (71.). Es war Millers erstes Tor für Rübenach, im Winter kam er aus Karbach.

Rote Karte für Leon Schulzki

Vor allem Liebshausens Kapitän Leon Schulzki war von der körperlichen Spielweise von Engel genervt und gab ihm vor den Augen des Schiedsrichters „einen mit“. Schulzki sah Rot (75.) und fehlt im Derby am Mittwoch (19.30 Uhr) in Emmelshausen. In Unterzahl erzielte Nico Merg auf Vorlage von Nico Wilki noch den Ehrentreffer (78.). „Rübenach war einfach abgezockter“, wusste Thiele nach der dritten Pleite im zwölften Heimspiel.

SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen – FV Rübenach 1:3 (0:2)

Argenthal: Roth – Thiele, L. Schulzki, Melsheimer (79. Heydorn – Lorenz (58. Merg), Wilhelm (75. Korbion), M. Schulzki, Peifer, Backes – Wilki (86. Menk), Römer (86. Paul).

Rübenach: Oost – Weber, Lauer, Freisberg, Stenz, Schenk – P. Pitkowski (87. Burg), Klöckner (90. Jacek), Tillmanns, Miller (82. Mavambu) – Engel (90. Kittsteiner).

Schiedsrichter: Mario Möllendick (Arzbach).

Zuschauer: 195.

Tore: 0:1 Tillmanns (31.), 0:2 Freisberg (45.), 0:3 Miller (71.), 1:3 Merg (78.).

Besonderheit: Rot für L. Schulzki (Liebshausen) wegen Tätlichkeit (75.).