„Das wird ein attraktives Spiel“, hatte Christoph Fahning im Vorfeld der Partie gegen den SV Weitersburg angekündigt. Der Trainer des FC Emmelshausen-Karbach II sollte Recht behalten. Die 200 Zuschauer sahen sieben Tore.

Der FC Emmelshausen-Karbach II hat das Nachholspiel in der Fußball-Bezirksliga Mitte vor 200 Zuschauern in Emmelshausen gegen den SV Weitersburg mit 4:3 (1:0) gewonnen und sich mit nun sieben Punkten auf Rang sechs vorgearbeitet. Weitersburg rutschte auf Platz acht mit fünf Punkten ab.

Das dachte David Koca, Trainer des SV Weitersburg, als er den Namen von Oberliga-Torjäger Max Wilschrey auf dem Spielberichtsbogen las: „Das war Motivation für uns. Wir wollen gegen die Besten spielen, das macht am meisten Spaß.“ Der Einsatz von Wilschrey, er sollte nach einem zweiwöchigen Urlaub Spielpraxis in der Emmelshausen-Karbacher Zweiten sammeln, zahlte sich direkt nach fünf Minuten aus, als der Knipser eine Flanke von Julian Gasper per Kopf zum 1:0 verwertete.

SVW-Trainer Koca kritisiert Anfälligkeit bei Standardsituationen

Weitersburg versteckte sich nicht, spielte gut mit, erzeugte aber keine große Torgefahr. Die großen Chancen hatte nur der FCEK II, sowohl Jason Weber (16.) als auch Wilschrey (19.) hätten aus bester Position das 2:0 machen müssen. „Wir müssen in der ersten Hälfte mehr als ein Tor machen“, sagte FCEK-Coach Christoph Fahning. Das 2:0 fiel dann nach 52 Minuten. Einen Schuss von FCEK-Kapitän Ozan Inal blockte Weitersburgs Rechtsverteidiger Marcel Berg mit den Fäusten, den fälligen Handelfmeter verwandelte der starke Inal sicher.

Weitersburg schlug sofort zurück. Beim langen Ball von Nico Werner stimmte die Abstimmung in der FCEK-Innenverteidigung um Luca Boos und Deniz Bürü nicht, Lars Velten verkürzte (54.). Boos machte seinen Fehler wieder gut und köpfte nach Freistoßflanke von Inal das 3:1 (58.), nach einer Ecke stocherte Wilschrey mit seinem zweiten Treffer im Nachsetzen die Kugel zum 4:1 über die Linie (70.). „Wieder drei Standardgegentore, das darf nicht passieren in der Häufigkeit“, kritisierte Koca.

i Julian Gasper (in Blau) bereitete das 1:0 für den FC Emmelshausen-Karbach II mit einer Flanke vor. Der FCEK II schlug im Nachholspiel am Ende den SV Weitersburg um Nico Werner mit 4:3. hjs-Foto

Nach dem 4:1 wechselte Fahning sein Offensivquartett Wilschrey, Weber, Tim Niemczyk und Gasper aus. Das hätte sich fast gerächt. Weitersburg steckte nicht auf und kam durch zwei Joker-Tore auf 4:3 heran. Paul Töpfer verkürzte auf 4:2 (75.), Jakob Noß verwertete einen langen Schlag von Pascal Velten, weil die Innenverteidigung um Boos und Bürü wieder zu „luftig“ verteidigte, zum 4:3 (87.). „Die Gegentreffer nach den weiten Bällen waren zu einfach“, monierte auch Fahning.

Sein FCEK II musste dann noch acht Minuten (fünf davon in der Nachspielzeit) zittern, um den zweiten Heimsieg im zweiten Heimspiel unter Dach und Fach zu bringen. Weitersburg hatte aber keine Chance mehr auf das 4:4. „Im Großen und Ganzen geht die Niederlage für uns in Ordnung“, meinte Koca: „Das war nicht unser bestes Spiel, aber nach den Rückständen haben wir gezeigt, dass wir nie aufstecken.“ Dass beim Stand von 4:1 ein Treffer von Häusler wegen vermeintlichen Abseits nicht zählte (74.), wollte Koca nicht groß kommentieren: „Daran mache ich die Niederlage nicht fest.“ Fahning sprach von einem wichtigen Sieg: „Wir wollten nicht nach vier Spielen mit vier Punkten dastehen, jetzt haben wir sieben. Max Wilschrey ist eine Wucht. Aber auch alle anderen, die aus dem Oberliga-Kader mitgewirkt haben, haben sich sehr gut eingebracht.“ Am Sonntag (15 Uhr) gastiert der FCEK II beim Fünften Anadolu Koblenz, Weitersburg hat zeitgleich Heimrecht gegen den Zweiten Oberzissen.

FC Emmelshausen-Karbach II – SV Weitersburg 4:3 (1:0)

Emmelshausen-Karbach II: Krapf – Anzim Adjibabi, Boos, Bürü, Engels – Gasper (81. Nass), Ahlert, O. Inal (90.+5 Wunderlich), Niemczyk (73. Auer) – Wilschrey (73. Suliq), Weber (73. Kasper).

Weitersburg: Strobel – Berg, P. Velten, Küstermann, Werner (64, Töpfer) – Harmash (64. Schmidt), S. Köhler – L. Velten, Kreil, Jösch (59. Noß) – Häusler.

Schiedsrichter: Leo Glabach (Saffig).

Zuschauer: 200.

Tore: 1:0 Wilschrey (5.), 2:0 O. Inal (52., Handelfmeter), 2:1 L. Velten (54.), 3:1 Boos (58.), 4.1 Wilschrey (70.), 4:2 Töpfer (75.), 4:3 Noß (87.).