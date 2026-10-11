4:1 gegen Ahrweiler BC II Der FCEK II ist in Emmelshausen eine Macht Michael Bongard 11.10.2026, 18:54 Uhr

i Jonas Wunderlich (in Blau, rechts) dreht jubelnd nach seinem 1:0 gegen den Ahrweiler BC II ab. Teamkollege Mo Alhaj (links) legte ihm später noch das 3:0 auf beim klaren 4:1-Heimsieg des FC Emmelshausen-Karbach II. hjs-Foto

Nächster Heimsieg für den FC Emmelshausen-Karbach II: Der Ahrweiler BC II hatte beim 1:4 in Emmelshausen keine Chance.

Die Heimbilanz des FC Emmelshausen-Karbach II kann sich in dieser Saison der Fußball-Bezirksliga Mitte sehen lassen: Der FCEK II feierte beim 4:1 (3:0) gegen den Aufsteiger Ahrweiler BC II den fünften Dreier im sechsten Heimspiel.Das übertüncht natürlich die schwache Auswärtsbilanz (nur ein Punkt bisher in der Fremde), insgesamt 16 Zähler bedeuten nach einem Saisondrittel (zehn Spieltage) Platz sechs in der 16-köpfigen Bezirksliga.







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