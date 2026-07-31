SG Liebshausen/Mörschbach/Arg. Der „Bezirksliga-Dino“ bleibt betont beständig Michael Bongard 31.07.2026, 14:00 Uhr

i Die SG Liebshausen/Argenthal/Mörschbach in der Saison 2026/27: (hintere Reihe, von links) Yannik Vogt, Daniel Römer, Florian Heyer, Jonas Korbion, Kim Moritz Heydorn, Jarno Lorenz sowie (mittlere Reihe, von links) Maximilian Elz, Sebastian Volkweis, Thomas Bast, Simon Peifer, Marvin Schulzki, Silas Bast, Leon Schulzki und (sitzend, von links) Leon Menk, Jonas Melsheimer, Julian Vogt, Leon Roth, Silas Kiefer, Nico Merg, Leo Wilhelm und Semih Backes. Es fehlen auf dem Bild Marc Thiele, Tom Thiele, Oliver Hofmann und Joel Paul. Christian Kiefer

Nicht viel Neues bei der SG Liebshausen/Argenthal/Mörschbach vor der 24. Saison in der Bezirksliga Mitte am Stück. Ein Abgang, ein Zugang – bei der Hunsrück-SG herrscht weiterhin Kontinuität. Spielertrainer Simon Peifer erklärt, warum das so ist.

Die SG Liebshausen/Argenthal/Mörschbach geht in ihre 24. Saison in der Fußball-Bezirksliga Mitte, bald ist die Hunsrück-Spielgemeinschaft ein Vierteljahrhundert in der gleichen Liga. Mehr Konstanz geht nicht. Betont beständig bleiben die Liebshausener seit zwei Jahren auch in ihrer Kaderplanung: Kaum Abgänge, kaum Zugänge – mit dem gleichen Stamm von 20 Mann arbeitet das Trainerteam um Simon Peifer, Marc Thiele und Marvin Schulzki nun schon seit ...







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