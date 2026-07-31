Nicht viel Neues bei der SG Liebshausen/Argenthal/Mörschbach vor der 24. Saison in der Bezirksliga Mitte am Stück. Ein Abgang, ein Zugang – bei der Hunsrück-SG herrscht weiterhin Kontinuität. Spielertrainer Simon Peifer erklärt, warum das so ist.
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Die SG Liebshausen/Argenthal/Mörschbach geht in ihre 24. Saison in der Fußball-Bezirksliga Mitte, bald ist die Hunsrück-Spielgemeinschaft ein Vierteljahrhundert in der gleichen Liga. Mehr Konstanz geht nicht. Betont beständig bleiben die Liebshausener seit zwei Jahren auch in ihrer Kaderplanung: Kaum Abgänge, kaum Zugänge – mit dem gleichen Stamm von 20 Mann arbeitet das Trainerteam um Simon Peifer, Marc Thiele und Marvin Schulzki nun schon seit ...