HSV-Sieg und ehrlicher Fußball Deichstadtpokal als Gegenentwurf zur WM in Amerika René Weiss 13.07.2026, 12:43 Uhr

i Da ist das Ding: Auch wenn es im Finale gegen den SSV Heimbach-Weis eng war, jubelte am Ende wieder der HSV Neuwied. René Weiss

Spannend ging’s zu beim Deichstadtpokal – und es gab „ehrlichen Fußball“, wie Neuwieds Bürgermeister Peter Jung betonte. Am Ende wurde Titelverteidiger HSV Neuwied seiner Favoritenrolle gerecht, musste sich im Finale aber ordentlich strecken.

Der HSV Neuwied war beim Deichstadtpokal wie schon im vergangenen Jahr das klassenhöchste Team im zwölf Mannschaften starken Teilnehmerfeld. „Das bedeutet hier nicht, dass man leichtes Spiel hat. Das Turnier ist und bleibt schwer zu gewinnen“, stellte Trainer Stefan Fink fest.







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