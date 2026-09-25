Stadtderby in der Bezirksliga: FC Germania Metternich trifft auf Anadolu Koblenz. Germanen grüßen von der Tabellenspitze, wollen Erfolgsserie fortsetzen. Anadolu kämpft um Anschluss nach oben.
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Derbyzeit und gleichzeitig ein mit Freude erwartetes Wiedersehen. Die Bezirksligafußballer des FC Germania Metternich empfangen am Sonntagnachmittag (15 Uhr) Anadolu Koblenz zum Stadtduell und treffen dabei auch auf Emre Simsek, der bis zum Sommer insgesamt zehn Jahre lang das Trikot der Germanen trug.