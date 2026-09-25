Koblenzer Stadtderby De Sousa freut sich auf Wiedersehen mit Anadolus Simsek Lutz Klattenberg, Jan Müller 25.09.2026, 13:19 Uhr

i Anadolus Spielertrainer Dzenis Ramovic sieht sein Team im Duell gegen Metternich als Außenseiter. Jörg Niebergall

Stadtderby in der Bezirksliga: FC Germania Metternich trifft auf Anadolu Koblenz. Germanen grüßen von der Tabellenspitze, wollen Erfolgsserie fortsetzen. Anadolu kämpft um Anschluss nach oben.

Derbyzeit und gleichzeitig ein mit Freude erwartetes Wiedersehen. Die Bezirksligafußballer des FC Germania Metternich empfangen am Sonntagnachmittag (15 Uhr) Anadolu Koblenz zum Stadtduell und treffen dabei auch auf Emre Simsek, der bis zum Sommer insgesamt zehn Jahre lang das Trikot der Germanen trug.







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