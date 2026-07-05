Trainer David Koca verlässt den SV Weitersburg nach drei erfolgreichen Jahren in der Bezirksliga. Unvergessliche Pokalmomente und eine offensivstarke Spielweise prägten seine Amtszeit.
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Nach drei Jahren gab Trainer David Koca in der vergangenen Woche aus beruflichen Gründen überraschend seinen Rücktritt bei Bezirksligist SV Weitersburg bekannt. Neben erfolgreichen Jahren in der Bezirksliga blickt Koca vor allem auf außergewöhnliche Momente im Rheinlandpokal und die besonders familiäre Atmosphäre beim SV Weitersburg zurück.