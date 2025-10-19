4:1 mit 9 Mann gegen Anadolu Das kleine Fußballwunder von Mörschbach Armin Bernd 19.10.2025, 20:00 Uhr

i Das 3:1 nach 68 Minuten für Mörschbach: Der kaum zu haltende Daniel Römer (in Rot) überwindet Anadolu-Keeper Helidon Pacarada. Ab der 16. Minute spielte Mörschbach nach zwei Roten Karten mit neun Mann und gewann am Ende doch sensationell mit 4:1. B&P Schmitt

Von diesem Fußballspiel werden sie in Mörschbach noch ganz lange reden: Mit neun Mann musste die heimische SG nach zwei Roten Karten ab der 16. Minute (!) gegen Anadolu Koblenz spielen und gewann am Ende trotz doppelter Unterzahl mit 4:1.

Fußball-Bezirksligist SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen hat in einer bemerkenswerten Partie seinen fünften Saisonsieg eingefahren: Gegen den Tabellenfünften Anadolu Koblenz drehten die Gastgeber trotz langer Zeit in doppelter (!) Unterzahl einen 0:1-Rückstand in einen 4:1-Erfolg und springen mit diesem Dreier auf den achten Tabellenplatz.







